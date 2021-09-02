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США выделят Украине более 45 миллионов долларов

Госсекретарь США Блинкен: Вашингтон выделит Киеву более 45 миллионов долларов
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Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Госсекретарь США Энтони Блинкен официально подтвердил обязательство Вашингтона выделить Украине более 45 миллионов долларов в качестве гуманитарной помощи. Об этом говорится в официальном релизе Госдепартамента, передает ТАСС.

Обязательство о предоставлении Киеву денежных средств уже было включено в заявление американского президента Джо Байдена и его украинского коллеги Владимира Зеленского «об американо-украинском стратегическом партнерстве». Совместный документ был принят в среду, 1 сентября, по итогам переговоров между лидерами двух стран в Вашингтоне.

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В том же заявлении оба президента выступили против строительства «Северного потока-2» . Они назвали трубопровод угрозой экономической безопасности в Европе. Американская сторона пообещала Украине сохранить транзитную роль Киева в поставках российского газа в европейские страны.

31 августа Зеленский вместе с супругой Еленой прибыл в Вашингтон на встречу с Байденом. Украинский лидер заявлял, что на переговорах главы государств обсудят вопросы стратегического партнерства Украины и США.

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