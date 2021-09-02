Зеленский предложил Байдену новые форматы участия в переговорах по Донбассу

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с американским коллегой Джо Байденом предложил новые форматы участия США в переговорах по урегулированию конфликта в Донбассе. Об этом сообщает издание «НВ».

«Я предлагал форматы заинтересованности и имплементации представителей США на уровне президента в формат мирного урегулирования конфликта на Донбассе, войны на Донбассе. Соединенные Штаты будут думать над моим предложением, потому что до встречи я не проговаривал эти детали и не передавал», — рассказал Зеленский.

Он добавил, что на переговорах с Байденом «много раз звучало слово "Крым"». Кроме того, США считают «очень мощной инициативой» саммит «Крымская платформа», отметил украинский президент.

Зеленский также рассказал, что встреча с Байденом прошла в «нормальном, продуктивном» ключе, однако атмосфера не была «постоянно солнечной». «То, что вместо часа встреча шла два часа, говорит о том, что действительно стороны заинтересованы в диалоге, заинтересованы в результате этого диалога», — отметил он.

После переговоров стороны сделали совместное заявление против строительства газопровода «Северный поток-2», поскольку увидели в нем угрозу энергетической безопасности Европы.