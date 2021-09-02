Зеленский оценил прошедшую встречу с Байденом

Встреча президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена прошла в «нормальном, продуктивном» ключе, однако атмосфера на переговорах не была «постоянно солнечной». Об этом украинский лидер рассказал во время брифинга для журналистов, трансляцию которого вел телеканал «Украина 24».

По словам политика, пока сложно говорить, возникла ли у него с Байденом определенная «химия». «Но то, что вместо часа встреча шла два часа, говорит о том, что действительно стороны заинтересованы в диалоге, заинтересованы в результате этого диалога», — сказал Зеленский.

В целом он оценил беседу с американским лидером как конструктивную и подчеркнул, что она была лишена какого-либо негатива. «Не было вообще, ноль, ни одного аспекта, слова», — уточнил глава государства. Он также подчеркнул, что на переговорах постоянно звучало слово «Крым». Этот факт, по мнению Зеленского, свидетельствует о намерении США и дальше поддерживать территориальную целостность Украины.

1 сентября президенты США Джо Байден и Украины Владимир Зеленский завершили переговоры. Они продлились в Белом доме около двух часов. Главы государств выступили против строительства газопровода «Северный поток-2» и приняли соглашение о стратегическом партнерстве Украины и США.

Позже Зеленский признался, что забыл обсудить с Байденом детали его грядущего визита в Киев. «Но до этого наши команды коммуницировали, и мы по телефону коммуницировали насчет визита. Я думаю, что президент [США] приедет в Украину», — сказал украинский лидер.