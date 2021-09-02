В Кремле отказались считать «Северный поток-2» угрозой

Газопровод «Северный поток-2» является исключительно коммерческим проектом, играющим важную роль в обеспечении энергобезопасности Европы, и не несет какой-либо угрозы, на чем настаивают Украина и США. Об этом на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

По его словам, в Кремле надеются, что магистраль будет запущена в эксплуатацию и сыграет важную роль в поставках природного газа в Европу.

Таким образом Песков прокомментировал заявление, принятое по итогам переговоров президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского. В нем сказано, что запуск «Северного потока-2» позволит России использовать энергетику в качестве геополитического оружия и усилить давление на Украину.

Строительство газопровода завершится в ближайшее время, на первой нитке уже заканчиваются пуско-наладочные работы. После этого газопровод должен пройти сертификацию, что снимет все препятствия перед началом поставок.

Проблемой остается объем прокачки. Высший земельный суд Дюссельдорфа отказался вывести газопровод из-под действия обновленной газовой директивы Евросоюза, что означает для «Газпрома» невозможность использования более половины запланированной мощности.

Сразу после такого решения российская компания снизила прокачку газа европейским потребителям. Глава Оператора газотранспортной системы (ГТС) Украины Сергей Макогон считает, что таким образом «Газпром» искусственно создает дефицит топлива в Европе, чтобы добиться скорейшей выдачи разрешений для «Северного потока-2». По его мнению, Москва хочет полностью лишить Украину транзита.

В августе президент Владимир Путин в ходе встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель пообещал ей продолжить транзит российского газа через территорию Украины и после 2024 года, когда завершится действующий контракт. Тем не менее он указал, что вопрос зависит от объемов топлива, которые будут закупать европейские компании у России.