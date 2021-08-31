Украина посчитала газовый контракт России и Венгрии враждебным себе

Новый 15-летний газовый контракт России и Венгрии на поставку природного газа, который стороны намерены подписать в ближайшее время, является враждебным по отношению к Украине, так как с его помощью «Газпром» стремится оставить республику без транзита газа. Об этом в своем Facebook написал глава Оператора газотранспортной системы (ГТС) Украины Сергей Макогон.

Он напомнил, что десятилетиями газ в Венгрию шел через территорию Украины, но в новом соглашении прописан маршрут через Турцию, Болгарию и Сербию, то есть через газопровод «Турецкий поток».

По словам Макогона, с любых точек зрения новый маршрут не может быть дешевле, а значит, «Газпром» спрячет расходы в конечную стоимость газа. Такие действия, по мнению главы Оператора ГТС Украины, связаны не с экономическим, а с политическим и милитаристским акцентами, и цель их — усилить давление на Киев.

Отдельно Макогон напомнил, что транспортировка газа по новому маршруту менее экологична. Из-за расстояния потребуется больший расход газа, что увеличит выбросы. Решением проблемы была бы продажа «Газпромом» газа на границах европейского энергетического сообщества, чтобы в дальнейшем трейдеры сами выбирали наиболее выгодный маршрут.

О новом соглашении между Россией и Венгрией накануне, 30 августа, заявил венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто. Договор должен вступить в силу 1 октября.

Ранее Макогон заявил, что гарантии Германии и США, которые договорились об условиях запуска «Северного потока-2», выглядят недостаточными и не устраивают Украину. Лучшим способом успокоить ситуацию стал бы новый контракт на транзит российского газа сроком еще на десять лет с 2024 года.