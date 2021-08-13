Объяснено нежелание «Газпрома» бронировать допмощности через Украину

«Газпрому» экономически невыгодно прокачивать газ через Украину сверх лимита, потому что компания переплачивала бы по тарифу, объяснил РИА Новости генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов.

Он отметил, что российского газового монополиста «начали аккуратно обвинять в том, что он не задействует украинский транзит на полную мощность и, соответственно, не собирается заполнять европейский рынок газом». Такое нежелание связано с тем, что за переборы по контракту нужно платить «по особому тарифу, который является абсолютно нерыночным», сказал Симонов.

«Европейцам, если они действительно хотели бы, чтобы у них рынок был сбалансирован, надо было надавить на Украину, для того чтобы она предоставила "Газпрому" особые цены», — добавил эксперт.

«Газпром» не стал бронировать дополнительные транзитные мощности для продажи газа через Украину, отказавшись от предлагаемых 9,8 миллиона кубометров в сутки на четвертый квартал. Кроме этого, компания не стала бронировать и дополнительные мощности газопровода «Ямал — Европа» через Польшу на тот же период.

Глава Оператора газотранспортной системы (ГТС) Украины Сергей Макогон обвинил «Газпром» в создании газового кризиса в Европе.