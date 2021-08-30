Россия договорилась с Венгрией о многолетних поставках газа

Глава МИД Венгрии сообщил о новом соглашении с «Газпромом» на 15 лет

Венгрия и Россия договорились о новом многолетнем соглашении на поставки российского газа, пишет ТАСС со ссылкой на заявление венгерского министра иностранных дел Петера Сийярто.

«Новое соглашение с "Газпромом" рассчитано на 15 лет с возможностью изменения объемов закупки газа через 10 лет. "Газпром" ежегодно будет поставлять 4,5 миллиарда кубометров природного газа в Венгрию», — сказал глава венгерского Министерства иностранных дел (МИД), уточнив, что соглашение должно вступить в силу с 1 октября.

Ранее Сийярто провел рабочую встречу с главой «Газпрома» Алексеем Миллером, сообщалось в Telegram-канале российской компании. Помимо поставок газа, стороны обсудили работу венгерской стороны по расширению национальной газотранспортной системы. В прошлом году «Газпром» поставил в Венгрию 8,6 миллиарда кубометров газа, что стало вторым по величине показателем за 12 лет, напомнили в российской компании.

30 августа цены на газ в Европе обновили рекорд: стоимость октябрьского фьючерса побила отметку в 598 долларов за одну тысячу кубометров. Рост начался после объявления итогов аукциона по бронированию дополнительных мощностей по транзиту газа через Украину на сентябрь. «Газпром» выкупил только 0,65 миллиона кубометров в сутки (4,3 процента от объема).