Цена на газ в Европе побила рекорд

Цена октябрьского фьючерса на газ в Европе побила отметку в 598 доллара за тысячу кубов

Цены на газ в Европе обновили очередной рекорд. Стоимость октябрьского фьючерса побила отметку в 598 долларов за одну тысячу кубометров, свидетельствуют данные биржи ICE Futures.

Позднее цена скорректировалась до чуть более 590 долларов на тысячу кубометров. Рост начался после объявления итогов аукциона по бронированию дополнительных мощностей по транзиту газа через Украину на сентябрь. «Газпром» выкупил только 0,65 миллиона кубометров в сутки (4,3 процента от объема), передает ТАСС со ссылкой на данные платформы RBP.

Ранее сообщалось, что «Газпром» перестал продавать газ европейским покупателям на 2022 год через собственную Электронную торговую площадку (ЭТП). Торги прекратили после объявления о решении апелляционного суда Германии по вопросу соблюдения норм Газовой директивы Евросоюза в рамках Третьего энергопакета ЕС.

«Газпром» вынужден будет подчиниться европейским правилам, которые предписывают разделять владельцев газопровода и поставляемого по нему топлива, а также допускать независимых поставщиков до половины мощностей трубопроводов, проходящих по территории ЕС.