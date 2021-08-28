Немецкие чиновники предложили «Газпрому» продать «Северный поток-2»

Компания «Газпром» может обойти ограничение мощности «Северного потока-2», связанное с действием обновленной газовой директивы Евросоюза, в случае, если продаст газопровод. Такое решение вопроса предложили немецкие чиновники, сообщает газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Согласно новым правилам, добывающая компания и оператор инфраструктуры должны были разделены. В противном случае половину мощностей необходимо зарезервировать под независимого поставщика. Однако в России «Газпром» обладает монопольным правом на экспорт газа по трубопроводу, так что ни одна компания не сможет заполнить вторую половину трубы.

Отмечается, что в случае, если поражение дочерней компании «Газпрома» — Nord Stream 2 AG — в Высшем земельном суде Дюссельдорфа не удастся оспорить, российская компания сможет использовать лишь половину мощности газопровода. Nord Stream 2 AG уже подал заявку на проведение сертификации в качестве независимого оператора газотранспортной системы. Решение по этому вопросу пока не вынесено. Однако источники издания утверждают, что обойти условия европейской директивы все равно не получится.

Продажа газопровода — политический риск

Экономист Андрей Колганов и политолог Юрий Светов подтвердили, что у «Газпрома» есть возможность продать газопровод стороннему оператору. Однако такой шаг может понести серьезные политические риски и стать очень дорогой ошибкой для России. По мнению Колганова, в частности это скажется на отношениях России с Германией.

Светов назвал подобное предложение возмутительным. «Все кругом твердили, что это чисто политический проект и в нем нет никакого экономического смысла. Но теперь, когда все препоны преодолены, его вдруг хотят купить» — подчеркнул он. По его мнению, продажа газопровода стороннему оператору станет грубой политической ошибкой, которая приведет к новым проблемам.

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Политолог также обратил внимание на то, что в гонку за право владения «Северным потоком-2» уже вступила Украина. В частности, услуги своей компании в качестве оператора газопровода предложил глава Оператора газотранспортной системы (ГТС) Украины Сергей Макогон.Это говорит об исключительной политизированности этого вопроса, считает Светов.

«Северный поток-2» почти достроили

Сам «Газпром» сообщил, что работа над «Северным потоком-2» близка к завершению. Посол Германии в России Геза Андреас фон Гайр заявил, что для окончания строительства осталось проложить всего несколько километров труб. Он также отметил, что техническая готовность «Северного потока-2» будет обеспечена «достаточно скоро», после чего начнется процесс сертификации.

О скором завершении проекта упоминал и президент России Владимир Путин. Во время пресс-конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель 20 августа он сообщил, что осталось провести еще 15 километров газопровода по морю.

По мнению экспертов, поставки газа по «Северному потоку-2» могут начаться уже в октябре текущего года. Объемы прокачки при этом будут зависеть от запуска обеих ниток и общей ситуации на газовом рынке. «Газпром» оценивал возможный объем поставок за 2021 год в 5,6 миллиарда кубометров газа.