Посол Германии оценил сроки окончания строительства «Северного потока-2»

Посол Германии в России Геза Андреас фон Гайр оценил сроки окончания строительства газопровода «Северный поток-2». Об этом сообщает РИА Новости.

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По его словам, осталось проложить всего несколько километров газопровода и он будет завершен. Дипломат отметил, что техническая готовность «Северного потока-2» будет обеспечена «достаточно скоро». После начнется процесс сертификации. Он добавил, что затем уже можно будет пускать газ по «Северному потоку-2».

Геза Андреас фон Гайр также подчеркнул, что вопрос о точных сроках завершения проекта следует задавать компаниям, которые собираются его эксплуатировать, потому что это негосударственный проект.

О близком завершении проекта 20 августа говорил президент России Владимир Путин. Во время пресс-конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель он сообщил, что осталось провести по морю еще 15 километров газопровода.

