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В Кремле рассказали о дружбе США и Украины против России

Дмитрий Песков: США и Украина дружат не «для себя», а против России
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Фото: пресс-служба Администрации президента РФ

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что США и Украина дружат не «для себя», а против России. Его слова передает «Интерфакс».

«Мы тоже обратили внимание на то, что российская тематика была высоко в повестке дня американо-украинских переговоров. К сожалению, в основном, со знаком "минус". И скорее, говоря по-простому, там речь идет об украинско-американской дружбе против России», — рассказал Песков журналистам в четверг, 2 сентября.

Также пресс-секретарь президента России отметил, что возможная военная помощь Вашингтона может привести к непредсказуемым действиям со стороны Киева.

По его словам, «антироссийская риторика» глав Украины и Соединенных Штатов по поводу Крыма, а также по всем другим вопросам, «вызывает только сожаление».

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