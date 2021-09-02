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В Кремле рассказали о гарантиях талибов для российских дипломатов

Песков: талибы дали гарантии безопасности российским дипломатам в столице Афганистана
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Фото: пресс-служба Администрации президента РФ

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что представители радикального движения «Талибан» (запрещено в России) дали гарантии безопасности российским дипломатам в столице Афганистана Кабуле. Его слова передает ТАСС.

Песков заверил, что все гарантии по отношению к находящимся в Афганистане россиянам выполняются.

Пресс-секретарь президента также рассказал, что президенту России Владимиру Путину докладывают о ситуации в Афганистане «чаще раза в день».

Ранее Путин оценил результаты США в Афганистане. По его словам, военные США находились в Афганистане 20 лет, однако результат их деятельности оказался нулевым и ничего кроме трагедий не принес.

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