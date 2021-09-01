Путин заявил о нулевом результате США в Афганистане

Военные США находились в Афганистане 20 лет, однако результат их деятельности оказался нулевым и ничего кроме трагедий не принес. Об этом заявил президент России Владимир Путин, сообщает в среду, 1 сентября, РИА Новости.

«Результат — одни трагедии, одни потери — и для тех, кто это делал... и тем более — для тех людей, которые живут в Афганистане», — констатировал он.

30 августа США полностью завершили свое военное присутствие в Афганистане. Представитель талибов Забиулла Муджахид в тот же день заявил, что с уходом последнего американского солдата Афганистан стал полностью независимым. Он также назвал уход США поражением в продолжавшейся 20 лет войне, но отметил желание талибов выстроить хорошие отношения с Вашингтоном.

15 августа боевики движения «Талибан» (запрещен в РФ) вошли в Кабул и заявили о полном контроле над территорией Афганистана. Также они объявили, что в скором времени провозгласят создание Исламского Эмирата Афганистан. Сотни людей захотели покинуть страну и ринулись в аэропорт, из-за чего началась давка.