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Байден заявил о рычагах воздействия на талибов

Джо Байден: у США есть рычаги воздействия, чтобы заставить талибов выполнять обязательства
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Фото: Carlos Barria / Reuters

Президент США Джо Байден заявил, что у американских властей есть рычаги воздействия на движение «Талибан» (террористическая организация, запрещена в России), чтобы заставить его выполнять свои обязательства. Обращение американского лидера к нации транслировалось на YouTube-канале Белого дома.

Байден пояснил, что речь идет об обещании талибов разрешить безопасно покинуть Афганистан всем, кто этого захочет, в том числе тех, кто работал с американцами. «У нас есть рычаги воздействия, чтобы убедиться, что эти обязательства выполняются», — сказал он.

Ранее Джо Байден объяснил американский интерес в Афганистане желанием не допустить превращения страны в плацдарм террористов. По его словам, единственный интерес Вашингтона заключается в «предотвращении атак на американскую территорию и наших друзей». При этом он подчеркнул, что это «актуально и по сей день».

30 августа США полностью завершили свое военное присутствие в Афганистане. Представитель талибов Забиулла Муджахид в тот же день заявил, что с уходом последнего американского солдата Афганистан стал полностью независимым. Он также назвал уход США поражением в продолжавшейся 20 лет войне, но отметил желание талибов выстроить хорошие отношения с Вашингтоном.


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