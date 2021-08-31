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Байден пригрозил террористам в Афганистане новыми ударами

Байден пригрозил террористам в Афганистане новыми ударами и фразой мы еще не закончили
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Фото: CARLOS BARRIA / Reuters

Президент США Джо Байден пригрозил террористам действующей в Афганистане группировки Исламское государство — «Вилаят Хорасан» (запрещена в России) новыми ударами в качестве мести за гибель 13 американских военных и десятков местных жителей в результате взрыва в Кабуле на прошлой неделе. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы с вами еще не закончили»​​​, — заявил Байден на пресс-конференции. Он отметил, что как главнокомандующий вооруженных сил США он считает, что лучший способ обеспечить безопасность безопасность страны — это беспощадная прицельная высокоточная стратегия.

Также в ходе телеобращения к народу Байден подтвердил, что при эвакуации из Афганистана погибли 13 американских военных и еще 20 получили ранения. По его словам, операция по выводу войск и эвакуации была «не миссией войны, это была миссия милосердия».

30 августа США полностью завершили свое военное присутствие в Афганистане. За время военной кампании американский контингент потерял убитыми 2461 человека — военных и гражданских лиц.. Еще более 20 тысяч граждан США получили ранения.

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