Байден пригрозил террористам в Афганистане новыми ударами

Президент США Джо Байден пригрозил террористам действующей в Афганистане группировки Исламское государство — «Вилаят Хорасан» (запрещена в России) новыми ударами в качестве мести за гибель 13 американских военных и десятков местных жителей в результате взрыва в Кабуле на прошлой неделе. Об этом сообщает РИА Новости.
«Мы с вами еще не закончили», — заявил Байден на пресс-конференции. Он отметил, что как главнокомандующий вооруженных сил США он считает, что лучший способ обеспечить безопасность безопасность страны — это беспощадная прицельная высокоточная стратегия.
Также в ходе телеобращения к народу Байден подтвердил, что при эвакуации из Афганистана погибли 13 американских военных и еще 20 получили ранения. По его словам, операция по выводу войск и эвакуации была «не миссией войны, это была миссия милосердия».
30 августа США полностью завершили свое военное присутствие в Афганистане. За время военной кампании американский контингент потерял убитыми 2461 человека — военных и гражданских лиц.. Еще более 20 тысяч граждан США получили ранения.