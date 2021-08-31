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Талибы прокомментировали уход войск США из Афганистана

«Талибан»: Афганистан стал полностью независимым после ухода последнего солдата США
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Фото: Reuters

С уходом последнего американского солдата Афганистан стал полностью независимым. Об этом заявил представитель движения «Талибан» («запрещено в России») Забихулла Муджахид, передает ТАСС.

«Сегодня в полночь по афганскому времени последний военнослужащий США покинул аэропорт Кабула. Таким образом, наша страна наконец стала свободной и обрела полную независимость», — сказал он.

В свою очередь представитель катарского политического офиса радикалов Мохаммад Наим поздравил афганский народ с завершением иностранного военного присутствия в стране.

Ранее глава Центрального командования Вооруженных сил США (USCENTCOM) генерал Кеннет Маккензи заявил, что США завершили операцию по эвакуации людей из Афганистана. «В Афганистане не осталось ни одного американского солдата. С выводом войск завершается двадцатилетняя миссия», — сказал военачальник.

15 августа талибы вошли в Кабул и заявили о полном контроле над территорией Афганистана. Также они объявили, что в скором времени провозгласят создание Исламского Эмирата Афганистан.

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