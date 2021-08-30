Поступок Байдена на траурной церемонии возмутил американцев

Американские пользователи Twitter возмутились тем, что президент США Джо Байден посмотрел на часы во время траурной церемонии по павшим в Кабуле американским солдатам. Его раскритиковали за то, что он забыл о своих обязанностях главнокомандующего, и за отсутствие уважения к погибшим солдатам.
«Извините, господин президент, у вас было что-то более интересное для посещения», — написала Cathy.
«Он когда-нибудь отдавал им честь?» — задался вопросом It's MAGA SZN.
«Я думаю, что хуже всего то, что он забыл, что он командир и главнокомандующий», — предположил NHThinker.
«Так жаль, что вам пришлось потратить свое драгоценное время, отдавая дань уважения тем военнослужащим, которые принесли величайшую жертву», — возмутился пользователь с ником Mark.
«Просто еще одно шоу, у них нет уважения к павшим», — заключил WilliamHdz.
Ранее на пресс-конференции Байден отказался говорить об Афганистане после того, как сам предложил ответить на вопросы журналистов. Он стукнул рукой по трибуне и пошел к выходу, но заблудился в конференц-зале. Присутствовавшие на мероприятии ответили президенту аплодисментами.