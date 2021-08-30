Поступок Байдена на траурной церемонии возмутил американцев

Пользователи Twitter осудили Байдена за то, что он посмотрел на часы на траурной церемонии

Американские пользователи Twitter возмутились тем, что президент США Джо Байден посмотрел на часы во время траурной церемонии по павшим в Кабуле американским солдатам. Его раскритиковали за то, что он забыл о своих обязанностях главнокомандующего, и за отсутствие уважения к погибшим солдатам.

«Извините, господин президент, у вас было что-то более интересное для посещения», — написала Cathy.

«Он когда-нибудь отдавал им честь?» — задался вопросом It's MAGA SZN.

«Я думаю, что хуже всего то, что он забыл, что он командир и главнокомандующий», — предположил NHThinker.

«Так жаль, что вам пришлось потратить свое драгоценное время, отдавая дань уважения тем военнослужащим, которые принесли величайшую жертву», — возмутился пользователь с ником Mark.

«Просто еще одно шоу, у них нет уважения к павшим», — заключил WilliamHdz.

Ранее на пресс-конференции Байден отказался говорить об Афганистане после того, как сам предложил ответить на вопросы журналистов. Он стукнул рукой по трибуне и пошел к выходу, но заблудился в конференц-зале. Присутствовавшие на мероприятии ответили президенту аплодисментами.