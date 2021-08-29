Президент США Джо Байден уснул на пресс-конференции с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом. Об этом сообщает издание Middle East.

Переговоры между Байденом и Беннетом проходят в США. На пресс-конференции глава правительства Израиля рассказывал о новом этапе дружбы между американским и израильским народами. В это время лидер США неподвижно сидел напротив с закрытыми глазами.

Ранее Байден перепутал между собой американских президентов Барака Обаму и Дональда Трампа. Он сказал, что в 2009 году президент Трамп поручил тогдашнему вице-президенту Байдену заняться кризисом автомобильной промышленности в США. Такое недоразумение нынешний американский лидер назвал «оговоркой по Фрейду».

На президентских выборах 2020 года, Трамп часто троллил Байдена, называя его «спящим Джо». В качестве одного из примеров, он приводил интервью в то время еще кандидата от Демократической партии каналу DI. На нем Байден не мог проснуться даже несмотря на попытки журналистки его разбудить.

