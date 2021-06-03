Байден порассуждал об Альцгеймере и запутался

Президент США Джо Байден запутался, рассуждая о болезни Альцгеймера. На оговорку политика обратили внимание журналисты The Washington Post.

В качестве примера приводятся два высказывания Байдена, озвученные им с разницей почти в три месяца. «Вы знаете, если мы не сделаем что-то с болезнью Альцгеймера в Америке, каждая отдельная больничная койка, существующая в Америке, — как вам скажут медсестры — каждая до единой будет занята в следующие 15 лет пациентом с болезнью Альцгеймера — каждый — обходится нам более чем в триллион долларов», — сказал президент США 27 мая во время выступления в Кливленде (штат Огайо).

Однако до этого речь шла о других цифрах, отметили журналисты. «И я говорю здесь прессе, что если мы что-то не сделаем, например, с болезнью Альцгеймера, каждая отдельная койка в американских больницах сегодня будет занята кем-то с болезнью Альцгеймера в течение 20 лет, каждая отдельная кровать», — заявлял Байден 23 марта во время посещения Колумбуса (штат Огайо).

Подобные фактоиды (недостоверное или ложное утверждение, которое облекается в форму достоверного и выдается за достоверное) Байдена стали уже классикой, отмечает издание. Журналисты также обратили внимание на то, что во время предвыборной кампании 13 октября во Флориде тогдашний кандидат в президенты Байден заявлял, что «каждая отдельная кровать» будет занята через 19 лет.

Авторы статьи подчеркивают, что не нашли каких-либо доказательств слов президента США, изучив возможные источники и проконсультировавшись со многими экспертами по болезни Альцгеймера. «Похоже, это оригинал Байдена», — пишут они.

Болезнь Альцгеймера является самой распространенной причиной деменции, на которую, по оценкам, приходится от 60 до 80 процентов случаев. Однако они часто смешиваются вместе. Деменция отражает группу симптомов, таких как проблемы с памятью или навыками решения проблем, которые вызваны такими заболеваниями, как болезнь Альцгеймера. Пациенты с этим заболеванием проводят время в больницах, однако госпитализация часто считается для них вредной и дорогостоящей, поэтому чем меньше времени проведено в больнице, тем лучше, подчеркивает газета.

Вопреки утверждениям Байдена, расчеты авторов статьи показывают, что в 2040 году все еще будет много больничных коек, даже с учетом ожидаемого увеличения числа пациентов с болезнью Альцгеймера.