Мир
 
Последние новости
Перестрелка на границе Киргизии и Таджикистана возобновилась
В Москве начали отказываться от апартаментов
Посольство США прекратит выдавать визы россиянам
Клиентка салона красоты начала красить волосы самостоятельно и озадачила мастера
Тренер клуба АПЛ назвал способ привлечь фанатов к акции с преклонением колена
Рыбак нашел в океане убитого акулой серфера
Глава Коми объяснил слова «урыть *****» в адрес депутата
Познер назвал самые привлекательные качества в человеке
Крымская «Москва» впервые выстрелила «Вулканом»
В Московском регионе задует штормовой ветер 
Новости партнеров
Прослушать новость

Байден потерял маску в собственном кармане

Перейти в «Мою Ленту»

Президент США Джо Байден не смог сразу найти защитную маску во время выступления в штате Джорджия. Об этом пишет Daily Mail.

Во время мероприятия на сцену к американскому лидеру поднялись два сенатора-демократа от штата. В этот момент Байден начал искать средство защиты: несколько раз пересмотрел папку с бумагами, проверил трибуну и даже подключил к поиску жену Джилл. «Ищу свою маску, у меня проблемы», — отметил полностью вакцинированный президент собравшимся, чем вызвал одобрительные возгласы.

На кадрах с места видно, что сотрудник Секретной службы принес президенту новую маску. Однако в эту же секунду Байден нашел потерю в кармане собственных брюк. На поиски главе государства потребовалось 40 секунд.

28 апреля Байден оговорился в речи, посвященной России, во время выступления в Конгрессе США. Он не смог выговорить слово «эскалация». В марте в сети появились кадры падения президента США при подъеме на борт номер один.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
'I'm gonna get in trouble': Fully vaccinated Joe Biden panics for 30 seconds after losing his mask at outdoor Georgia rally
Американцы начали массово скупать оружие из-за Байдена
Байден назвал главную террористическую угрозу США
Байден оговорился в речи о России
Трамп заявил о безумии упавшего на трапе Байдена