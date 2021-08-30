Мать убитого в Кабуле военного назвала Байдена «слабоумным куском дерьма»

Мать погибшего при теракте в Кабуле американского пехотинца резко высказалась о Байдене

Кэти МакКоллум, мать погибшего в результате теракта в кабульском аэропорту американского морского пехотинца, на встрече с семьями 13 погибших военнослужащих назвала президента США Джо Байдена «слабоумным куском дерьма», сообщает DailyMail.

«Он собирался вернуться домой, чтобы побыть с женой. Чтобы посмотреть, как рождается его сын. И этот слабоумный кусок дерьма только что отправил моего сына на смерть», — сказала женщина.

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Она рассказала, что проснулась утром, когда к ней пришли военные чтобы сказать, что ее 20-летний сын погиб.

Байден совершил необъявленную поездку в Делавэр в воскресенье утром, чтобы принять участие в церемонии чествования военнослужащих, убитых террористом-смертником из ИГ (запрещенная в России террористическая организация). Президент стоял в тишине, прижав правую руку к груди, когда гробы с погибшими военными несли мимо него с самолета C-17 Globemaster.

15 августа, спустя некоторое время после объявления США о выводе войск из Афганистана, боевики движения «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) заявили о полном контроле над территорией южноазиатской страны. 26 августа возле аэропорта Кабула в Афганистане произошла серия взрывов. В результате теракта, ответственность за который взяли боевики ИГ, погибли около 200 человек, в том числе двое британцев и 13 американских военнослужащих. Таких единовременных потерь в Афганистане США не несли с 2011 года.

Американский президент дал армии «всю необходимую свободу действий» для операций против боевиков в Афганистане.