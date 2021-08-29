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Талибы потребовали у экс-лидера Афганистана вернуть незаконно полученные деньги

Представитель «Талибана» Шахин: экс-лидер Афганистана должен вернуть присвоенные деньги
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Ашраф Гани
Ашраф Гани
Фото: Pete Marovich/ Globallookpress.com

Бывший лидер Афганистана Ашраф Гани, бежавший из страны, должен вернуть все средства, которые он получил незаконным путем. Об этом заявил представитель катарского политофиса «Талибана» (запрещено в России) Мохаммад Сохаил Шахин в интервью интернет-порталу Doha News.

«Если Гани взял деньги у народа Афганистана, деньги, которые, ему не принадлежали, он должен их вернуть. Почему он должен присваивать себе народные деньги?» — заявил он.

Шахин подчеркнул, что бегство Гани из Афганистана было ошибкой, поскольку талибы предложили ему мирную передачу власти, а он бросил правительство и создал ситуацию, при которой в Кабуле началась беспорядочная стрельба и оказалась подорвана безопасность.

15 августа «Талибан» объявил об установлении контроля на всей территории Афганистана. В тот же день президент Афганистана Ашраф Гани подал в отставку и покинул страну. На данный момент управление страной предоставлено временному совету, который позже передаст власть талибам. В состав нового совета вошли глава высшего совета по нацпримирению Абдулла Абдулла и бывший президент Хамид Карзай.

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