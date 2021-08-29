Талибы потребовали у экс-лидера Афганистана вернуть незаконно полученные деньги

Бывший лидер Афганистана Ашраф Гани, бежавший из страны, должен вернуть все средства, которые он получил незаконным путем. Об этом заявил представитель катарского политофиса «Талибана» (запрещено в России) Мохаммад Сохаил Шахин в интервью интернет-порталу Doha News.

«Если Гани взял деньги у народа Афганистана, деньги, которые, ему не принадлежали, он должен их вернуть. Почему он должен присваивать себе народные деньги?» — заявил он.

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Шахин подчеркнул, что бегство Гани из Афганистана было ошибкой, поскольку талибы предложили ему мирную передачу власти, а он бросил правительство и создал ситуацию, при которой в Кабуле началась беспорядочная стрельба и оказалась подорвана безопасность.

15 августа «Талибан» объявил об установлении контроля на всей территории Афганистана. В тот же день президент Афганистана Ашраф Гани подал в отставку и покинул страну. На данный момент управление страной предоставлено временному совету, который позже передаст власть талибам. В состав нового совета вошли глава высшего совета по нацпримирению Абдулла Абдулла и бывший президент Хамид Карзай.

