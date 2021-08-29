Сын Трампа подсчитал «вложения» каждого американца в вооружение талибов

В руках террористического движения «Талибан» (запрещено в России) в Афганистане оказалось американское оружие на 85 миллиардов долларов, заявил сын экс-президента США Дональд Трамп-младший в своем Twitter-аккаунте.

Он подсчитал и сделал выводы, что каждый американец «вложил» в вооружение талибов по 265 долларов. Он «похвалил» чиновников за это и написал: «Молодцы, демократы!». Публикацию Трамп-младший сопроводил картинкой потерянного американскими военными «добра». В комментариях многие пользователи раскритиковали Трампа-младшего и обвинили в случившемся в Афганистане, в том числе, и его отца. По их словам, Дональд Трамп не смог вывести из страны всю технику и армию вовремя.

Ранее стало известно, что талибы захватили американскую боевую технику на сумму 85 миллиардов долларов. Среди большого количества оставленной в Афганистане техники и оружия есть 75 тысяч автомашин, 200 самолетов и вертолетов, а также 600 тысяч единиц стрелкового и легкого оружия.