Талибы захватили американскую боевую технику на сумму 85 миллиардов долларов

Конгрессмен Бэнкс: у талибов больше вертолетов Black Hawk, чем у 85 процентов стран мира

Член Палаты представителей США, бывший резервист ВМС США Джим Бэнкс заявил, что «Талибан» (террористическая организация, запрещенная в России) захватил американскую боевую технику на сумму 85 миллиардов долларов. Его слова приводит The Independent.

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Он уточнил, что среди большого количества оставленной в Афганистане техники и оружия есть 75 000 автомашин, 200 самолетов и вертолетов, а также 600 000 единиц стрелкового и легкого оружия. Бэнкс подчеркнул, что в настоящее время у боевиков больше вертолетов Black Hawk, чем у 85 процентов стран мира. «Если это оружие будет использовано сейчас или в будущем, чтобы наносить ущерб, ранить или убивать американцев, кровь будет на руках Джо Байдена», — добавил конгрессмен.

Ранее полковник Ричард Кемп, бывший командующий британскими войсками в Афганистане, заявил, что обилие оружия в руках талибов вызывает обеспокоенность. По его словам, «Талибан» оснащен лучше, чем многие официальные государственные армии.

1 мая начался официальный вывод войск США и стран Североатлантического альянса с афганских территорий. После этого обстановка в стране обострилась, активизировались силы «Талибана» (запрещено в России). 15 августа боевики объявили об установлении контроля на всей территории Афганистана. В тот же день президент Афганистана Ашраф Гани подал в отставку и покинул страну.