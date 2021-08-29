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В России рассказали о связях США с «Талибаном»

Бывший сенатор Совфеда Клинцевич: США причастны к военному перевороту в Афганистане
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Фото: пресс-служба Совета Федерации РФ / РИА Новости

Ракетный удар в Кабуле доказывает, что США причастны к захвату власти в Афганистане радикальным движением «Талибан» (запрещено на территории России). Об этом бывший сенатор Совета Федерации Франц Клинцевич рассказал в интервью радиостанции «Говорит Москва».

По его мнению, американские военные и сотрудники спецслужб находятся «во взаимоотношении с талибами». «Они готовили этот военный переворот с передачей материальных средств и имущества», — подчеркнул он.

Клинцевич добавил, что удар США по Кабулу лишь ускорит дестабилизацию ситуации в Афганистане. «Запущен процесс управляемого хаоса, его будут корректировать такими бомбометаниями и договорными вопросами точечно с полевыми командирами, с которыми есть контакт через определенное финансирование», — заключил экс-сенатор.

29 августа американские военные нанесли ракетный удар по автомобилю недалеко от столичного аэропорта в Афганистане. Предположительно, в машине находились террористы-смертники. В результате происшествия погибли семь человек, в том числе дети.

Позднее в Пентагоне объяснили, что были вынуждены применить оружие из-за угрозы кабульской воздушной гавани со стороны боевиков Исламского государства (запрещенная в России террористическая организация).

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