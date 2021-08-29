Число жертв ракетного удара в Кабуле увеличилось до семи

СМИ: число жертв ракетного удара США в Кабуле увеличилось до семи

Число жертв ракетного удара, который Вооруженные силы США нанесли по столице Афганистана, увеличилось до семи. Об этом в воскресенье, 29 августа, пишет Afghanistan Times.

Уточняется, что еще один погибший — ликвидированный террорист-смертник, на автомобиль которого был направлен удар.

Ранее сообщалось, что в результате взрыва недалеко от аэропорта Кабула погибли шесть человек. Четверо из них — дети.

Агентство Reuters уточняло, что ракетный удар нанесли американские военные. Представители «Талибана» (движение, запрещенное в России) заявили, что целью США был планировавший атаку террорист-смертник.

Позднее в Пентагоне заявили, что осуществили атаку по автомобилю недалеко от аэропорта афганской столицы из-за непосредственной угрозы воздушной гавани со стороны боевиков ИГ (запрещенная в России террористическая организация).