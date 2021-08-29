США подтвердили ракетный удар в Кабуле

Пентагон подтвердил ракетный удар с беспилотника по автомобилю в Кабуле

В Пентагоне подтвердили, что США осуществили ракетный удар по автомобилю близ аэропорта Кабула из-за непосредственной угрозы аэропорту Кабула со стороны боевиков ИГ (запрещенная в РФ террористическая организация). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на штаб-квартиру Министерства обороны США.

В американском ведомстве отметили, что уничтожили в Кабуле автомобиль, в котором, предположительно, находилось большое количество взрывчатки, а также несколько террористов-смертников», которые направлялись в аэропорт Кабула. Предположительно, угроза со стороны боевиков ликвидирована.

Ранее 29 августа стало известно, что в столице Афганистана недалеко от аэропорта прогремел мощный взрыв, его последствия попали на видео. За взрывом последовал пуск пяти ракет, сообщил специальный корреспондент RT из Кабула Халед аль-Джабури. В результате происшествия погибли шесть человек. Четверо из них — дети.

Как уточняло агенство Reuters, ракетный удар в Кабуле нанесли американские военные. Представители «Талибана» (движение, запрещенное в России) заявили, что целью США был планировавший атаку террорист-смертник.

Ранее серия взрывов произошла около кабульского аэропорта имени Хамида Карзая 26 августа. В теракте погибли около 200 человек, в том числе двое британцев и 13 американских военных. Ответственность за теракт взяло ИГ.