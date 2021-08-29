Появилось видео с последствиями взрыва в Кабуле

В СМИ появилось видео с последствиями мощного взрыва в Кабуле

Последствия мощного взрыва в Кабуле попали на видео. Его публикует РИА Новости.

На кадрах виден черный дым, поднимающийся с места предполагаемого попадания реактивного снаряда. Источник агентства сообщил, что удар пришелся на жилой район, расположенный недалеко от аэропорта имени Хамида Карзая.

Ранее в посольстве США сообщили, что американские граждане должны покинуть здание аэропорта и его окрестности. По информации ведомства, из достоверных источников появились сведения о готовящемся теракте. 28 августа президент США Джо Байден рассказал, что военные США ожидают нового нападения террористов в ближайшие двое суток.