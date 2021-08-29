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Из-за авиаудара хуситов по базе ВВС Йемена погибли не менее 30 человек

Reuters: 30 человек погибли и еще 60 пострадали при авиаударе хуситов по базе Йемена
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Архивное фото
Архивное фото
Фото: Mohamed al-Sayaghi / Reuters

Не менее 30 военных Йемена погибли и 60 пострадали в результате ударов по крупной военной авиабазе Эль-Андад на юге государства. Об этом сообщил Reuters представитель вооруженных сил страны.

База Эль-Андад находится в провинции Лахдж. Как сообщает ТАСС со ссылкой на Agence France-Presse, удары, по предварительным данным, нанесли мятежники-хуситы.

Противостояние между правительством и хуситами в Йемене продолжается с августа 2014 года. Конфликт обострился, когда в марте 2015 года в страну вторглись войска коалиции под руководством Саудовской Аравии.

Ранее мощный взрыв прогремел в аэропорту Йемена в зале прилета. Инцидент произошел во время прибытия нового правительства. Погибли 20 человек, пятеро ранены.

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