Мир
 
Последние новости
Путин ввел штрафы за хамство чиновников
Минздрав Украины заявил о полной готовности к вакцинации от коронавируса
Новый тренер «Вашингтона» отказался ужинать с Овечкиным
Оператор российского телеканала упал в реку с корабля
У отбывающего срок в американской тюрьме Виктора Бута началось воспаление
Семьям погибших в крушении украинского Boeing выплатят по 150 тысяч долларов
Скромный подарок на Рождество обогатил женщину на 56 миллионов рублей
Российский врач назвал характерный для молодых симптом коронавируса
На парковку ЦУМа за 900 рублей в час выстроилась очередь 
Новости партнеров
Прослушать новость

Мощный взрыв прогремел в аэропорту Йемена

Перейти в «Мою Ленту»

Мощный взрыв прогремел в зале прилета аэропорта города Аден в Йемене. Кадры с места событий опубликовал в среду, 30 декабря, телеканал Al Hadath.

Отмечается, что это произошло во время прибытия нового правительства. Помимо взрыва, очевидцы слышали звуки стрельбы.

По предварительным данным, члены правительства Йемена не пострадали. На данный момент известно о 5 погибших, 20 человек ранены.

Члены нового правительства прибыли ранее 30 декабря из Эр-Рияда. Они принесли присягу президенту Абду Раббу Мансуру Хади, под страхом казни бежавшему в Саудовскую Аравию после вооруженного конфликта 2015-го. Правительство, в состав которого вошли в том числе представители сепаратистского Переходного совета Южного Йемена, было назначено Хади в декабре.

Йеменский конфликт находится в активной фазе с 2014 года. Повстанцев-хуситов, предположительно, поддерживают Иран и «Хезболла». Против них — армия Йемена и коалиция арабских стран, возглавляемая Саудовской Аравией. Обстановка на юге Йемена обострилась в августе 2019-го, когда лояльные Переходному совету Южного Йемена войска захватили правительственные учреждения, военные лагеря и государственные организации в Адене.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
مع وصول الحكومة الجديدة.. 3 انفجارات تستهدف مطار عدن
Греческий танкер подорвался у берегов Саудовской Аравии
Хуситы заявили о ракетном обстреле объекта Saudi Aramco
Боевики нанесли удар по столице Саудовской Аравии