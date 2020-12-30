Мощный взрыв прогремел в аэропорту Йемена

Мощный взрыв прогремел в зале прилета аэропорта города Аден в Йемене. Кадры с места событий опубликовал в среду, 30 декабря, телеканал Al Hadath.

Отмечается, что это произошло во время прибытия нового правительства. Помимо взрыва, очевидцы слышали звуки стрельбы.

По предварительным данным, члены правительства Йемена не пострадали. На данный момент известно о 5 погибших, 20 человек ранены.

Члены нового правительства прибыли ранее 30 декабря из Эр-Рияда. Они принесли присягу президенту Абду Раббу Мансуру Хади, под страхом казни бежавшему в Саудовскую Аравию после вооруженного конфликта 2015-го. Правительство, в состав которого вошли в том числе представители сепаратистского Переходного совета Южного Йемена, было назначено Хади в декабре.

Йеменский конфликт находится в активной фазе с 2014 года. Повстанцев-хуситов, предположительно, поддерживают Иран и «Хезболла». Против них — армия Йемена и коалиция арабских стран, возглавляемая Саудовской Аравией. Обстановка на юге Йемена обострилась в августе 2019-го, когда лояльные Переходному совету Южного Йемена войска захватили правительственные учреждения, военные лагеря и государственные организации в Адене.