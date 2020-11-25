Греческий танкер подорвался у берегов Саудовской Аравии. Об этом пишет Reuters со ссылкой на британскую охранную компанию Ambrey.

Взрыв произошел в пределах порта и пробил корпус судна. Танкер Agrari шел под мальтийским флагом, но принадлежал греческой фирме TMS Tankers.

Указывается, что взрыв произошел недалеко от границы королевства с Йеменом в Красном море. По словам источников, судно «подверглось нападению». Британская компания предположила, что танкер подорвался на мине. Al Jazeera указывает, что на борту были в том числе саудовские чиновники. По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал.

23 ноября представитель вооруженных сил йеменских повстанцев из движения «Ансар Алла» (хуситы) Яхья Сариа сообщил о ракетном обстреле распределительной станции нефтегазовой госкомпании Saudi Aramco в саудовском городе Джидда. Хуситы посоветовали иностранным компаниям и гражданам, которые работают в Саудовской Аравии, держаться подальше от жизненно важных объектов, поскольку подобные операции будут продолжаться.

Йеменский конфликт находится в активной фазе с 2014 года. Повстанцев-хуситов, предположительно, поддерживают Иран и «Хезболла». Против них — армия Йемена и коалиция арабских стран, возглавляемая Саудовской Аравией.