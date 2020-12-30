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Названа возможная причина взрыва в аэропорту в Йемене

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Фото: Fawaz Salman / Reuters

Возможная причина взрыва в аденском аэропорту — ракетный обстрел хуситов. Об этом рассказал военный источник РИА Новости.

Вероятно, аэропорт подвергся ракетному обстрелу из районов Йемена, подконтрольных повстанцам из движения хуситов «Ансар Аллах». С обвинениями в их адрес также выступил министр информации, культуры и туризма страны Муаммар аль-Ирьяни. По некоторым данным, очевидцы слышали звук беспилотников во время происшествия.

Число жертв обстрела увеличилось до 10 человек. Еще более 20 человек ранены. О том, что в аэропорту Адена прогремел взрыв, стало известно ранее 30 декабря. Это произошло во время прибытия нового правительства из Саудовской Аравии, где они принесли присягу бежавшему президенту Абду Раббу Мансуру Хади.

Йеменский конфликт находится в активной фазе с 2014 года. Повстанцев-хуситов, предположительно, поддерживают Иран и «Хезболла». Против них — армия Йемена и коалиция арабских стран, возглавляемая Саудовской Аравией. Обстановка на юге Йемена обострилась в августе 2019-го, когда лояльные Переходному совету Южного Йемена войска захватили правительственные учреждения, военные лагеря и государственные организации в Адене.

Предыстория: Мощный взрыв прогремел в аэропорту Йемена
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