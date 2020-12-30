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Взрыв прогремел возле президентского дворца в Йемене

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Громкий взрыв прогремел возле президентского дворца в городе Аден в Йемене, где проходит встреча членов нового правительства. В сети появились первые кадры с места событий.

На видео, опубликованном в Telegram-канале «Военный обозреватель», в небе видны следы пуска ракет.

При этом, по данным агентства Reuters, в настоящий момент неизвестно, что именно стало причиной взрыва и есть ли жертвы.

Ранее мощный взрыв прогремел в зале прилета аэропорта города Аден в Йемене в момент прибытия нового правительства. Власти заявили, что за атакой на аэропорт стояли повстанцы из движения хуситов «Ансар Аллах». По последним данным, 22 человека погибли в результате нападения, еще 50 ранены.

Предыстория: Мощный взрыв прогремел в аэропорту Йемена
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