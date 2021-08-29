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В Кабуле сообщили о ракетном ударе по жилому дому

РИА Новости: взрыв в Кабуле произошел из-за ракетного удара
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Фото: Reuters

Названа возможная причина взрыва в Кабуле. Об этом со ссылкой на источник сообщает РИА Новости.

По данным агентства, ЧП произошло из-за ракетного удара. Афганские СМИ сообщают, что удар пришелся на жилой дом. Данных о пострадавших пока нет.

О мощном взрыве, прогремевшем недалеко от аэропорта афганской столицы Кабул, в воскресенье, 29 августа, сообщил телеканал Al Arabiya.

Ранее стало известно, что сотрудники американского посольства в Афганистане призвали своих сограждан срочно покинуть здание аэропорта имени Хамида Карзая из-за «конкретной и заслуживающей доверия угрозы».

26 августа недалеко от аэропорта столицы Афганистана произошла серия взрывов. В результате теракта погибли около 200 человек.

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