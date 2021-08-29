Посольство США призвало сограждан немедленно покинуть аэропорт Кабула

Сотрудники посольства США в Афганистане призвали своих сограждан немедленно покинуть аэропорт Кабула из-за «конкретной и заслуживающей доверия угрозы». Об этом сообщает РИА Новости.

Американским гражданам рекомендовали не приближаться к прилегающим к столичному аэропорту районам, всех, кто в данный момент находится на его территории, советуют как можно быстрее покинуть его пределы. Сотрудники дипмиссии подчеркнули, что гражданам США стоит отказаться от поездок в аэропорт и не подходить ни к одним из его ворот.

28 августа президент США Джо Байден заявил, что, по данным американских военных, в ближайшие двое суток террористы в Афганистане могут снова напасть на аэропорт Кабула. Американское командование предполагало, что новая атака боевиков может произойти в течение ближайших 24-36 часов. Ситуацию в Афганистане президент США оценил как чрезвычайно серьезную.

Серия взрывов произошла около кабульского аэропорта 26 августа. В результате теракта погибли около 200 человек, в том числе двое британцев и 13 американских военнослужащих. Таких единовременных потерь в Афганистане США не несли с 2011 года.