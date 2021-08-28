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Байден назвал вероятным новый теракт в аэропорту Кабула в ближайшие двое суток

Байден: военные США прогнозируют новый теракт в аэропорту Кабула в ближайшие 24-36 часов
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Фото: JONATHAN ERNST / Reuters

Президент США Джо Байден заявил, что, по данным американских военных, в ближайшие двое суток террористы в Афганистане могут снова напасть на аэропорт Кабула. Об этом говорится в заявлении американского лидера, опубликованном пресс-службой Белого дома.

По его словам, американское командование предполагает, что новая атака боевиков может произойти в течение ближайших 24-36 часов. Ситуацию в Афганистане президент США оценил как чрезвычайно серьезную.

Ранее 28 августа Президент США Джо Байден разрешил американским вооруженным силам наносить удары по целям, связанным с группировкой «Исламское государство в Хорасане», взявшей ответственность за взрыв возле аэропорта Кабула 26 августа и являющейся ответвлением террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). Также ранее США нанесли авиаудар по позициям группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ), ликвидировав двух боевиков «высокого ранга» и ранив еще одного.

Серия взрывов произошла возле кабульского аэропорта 26 августа. В результате теракта погибли около 200 человек, в том числе двое британцев и 13 американских военнослужащих. Таких единовременных потерь в Афганистане США не несли с 2011 года.

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