Взрыв в Кабуле совершили США

Взрыв в Кабуле был совершен военнослужащими США. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на двух высокопоставленных чиновников, знакомых с ситуацией.

Согласно информации агентства, ракетный удар был нанесен США по предполагаемым боевикам ИГ (запрещенная в РФ террористическая организация). При этом собеседники отметили, что ссылаются на первоначальные данные, которые к настоящему времени могли измениться.

Ранее стало известно, что 29 августа недалеко от аэропорта афганской столицы Кабул раздался новый мощный взрыв. Его последствия попали на видео. Согласно предварительным данным, ЧП произошло из-за ракетного удара. Афганские СМИ сообщают, что удар пришелся на жилой дом.

По информации РИА Новости, в результате ракетного удара умер один ребенок, еще три мирных жителя пострадали. Тем временем местных СМИ утверждают, что погибли два человека. Однако эти сведения пока официально не подтверждаются.