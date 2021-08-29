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Стало известно о погибших в результате ракетного удара в Кабуле

В Кабуле погиб ребенок после ракетного удара, еще трое жителей пострадали
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Фото: Saiyna Bashir / Reuters

В Кабуле после ракетного удара по жилому дому есть погибшие — умер один ребенок. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники.

Еще известно о трех пострадавших мирных жителях. По информации афганских СМИ, погибли два человека. На данный момент официально эти сведения не подтверждаются.

Ранее местные СМИ заявили о ракетном ударе. Новый мощный взрыв раздался недалеко от аэропорта афганской столицы.

26 августа около кабульского аэропорта имени Хамида Карзая произошла серия взрывов. В теракте погибли около 200 человек, в том числе двое британцев и 13 американских военных. Подобных единовременных потерь в Афганистане США не несли с 2011 года.

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