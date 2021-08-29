Талибы объяснили совершенный в Кабуле взрыв американских военных

Взрыв в Кабуле был совершен, чтобы ликвидировать террориста-смертника, который планировал атаку на аэропорт Кабула. Действия США объяснили представили «Талибана» (движение, запрещенное в России), передает ТАСС со ссылкой на телекомпанию «Аль-Джазира».

Мощный взрыв раздался недалеко от аэропорта афганской столицы в воскресенье, 29 августа, после ракетного удара военных США. За взрывом последовал пуск пяти ракет, сообщил специальный корреспондент RT из Кабула Халед аль-Джабури.

По данным РИА Новости, после ракетного удара погиб ребенок. Также на данный момент известно о трех пострадавших местных жителях. По информации афганских СМИ, в результате взрыва погибли два человека. Пока эти сведения официально не подтверждены.

Ранее серия взрывов произошла около кабульского аэропорта имени Хамида Карзая 26 августа. В теракте погибли около 200 человек, в том числе двое британцев и 13 американских военных.