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Байден отказался говорить про Афганистан и заблудился в конференц-зале

Президент США Джо Байден отказался говорить с журналистами про Афганистан
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Президент США Джо Байден предложил журналистам пообщаться в ходе пресс-конференции, однако отказался продолжать разговор после упоминания Афганистана. Видео с мероприятия опубликовали в Telegram-канале «Карточный домик».

Так, политик сперва согласился ответить на вопросы от представителей СМИ, следует из ролика. Однако после того, как один из репортеров коснулся афганского вопроса, американский лидер заявил, что не будет говорить про Афганистан.

Затем Байден стукнул рукой по трибуне и направился в сторону выхода, однако пошел не в том направлении и заблудился в конференц-зале. Присутствующие зааплодировали президенту.

Ранее пользователи социальных сетей заподозрили Байдена в том, что он украдкой взглянул на часы во время церемонии прощания с американскими военнослужащими, погибшими в Афганистане. На кадрах с мероприятия видно, как глава Белого дома опускает руку от груди, после чего приподнимает рукав, бросает взгляд на циферблат и заводит руки за спину.

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