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Байден украдкой взглянул на часы в ходе церемонии прощания с погибшими военными

В соцсетях заподозрили Байдена в том, что он смотрел на часы во время церемонии в Довере
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Видео: Telegram-канал IZ.RU

В социальных сетях заподозрили президента США Джо Байдена в том, что он украдкой взглянул на часы во время церемонии прощания с американскими военнослужащими, погибшими в Афганистане. Видео опубликовал Telegram-канал «Известия».

На кадрах видно, как глава Белого дома опускает руку от груди, после чего приподнимает рукав, бросает взгляд на циферблат и заводит руки за спину.

Байден и его супруга Джилл посетили базу Военно-Воздушных сил США в Довере, штат Делавэр. Туда доставили останки погибших военнослужащих, передает ТАСС.

На церемонии присутствовали также глава Пентагона Ллойд Остин, госсекретарь США Энтони Блинкен, председатель Комитета начальников штабов ВС генерал Марк Милли, министр Армии Кристин Уормут. После прощания президент с женой встретились с семьями погибших, встреча была закрытой для прессы.

Серия взрывов произошла возле кабульского аэропорта 26 августа. В результате теракта погибли около 200 человек, в том числе двое британцев и 13 американских военнослужащих. Таких единовременных потерь в Афганистане США не несли с 2011 года. Байден дал армии США «всю необходимую свободу действий» для операций против «Исламского государства» в Афганистане.

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