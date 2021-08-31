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Байден объявил о завершении эры попыток США «переустроить» другие страны

Джо Байден: уход из Афганистана завершает эру попыток США «переустроить» другие страны
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Фото: Carlos Barria / Reuters

Президент США Джо Байден объявил, что уход американских войск из Афганистана завершает эру попыток «переустроить» другие страны. Об этом сообщает РИА Новости.

«Решение об Афганистане – не просто про Афганистан. Оно об окончании эры крупных военных операций, направленных на переустройство других стран», — заявил Байден. По его словам, его отказ продолжать войну в Афганистане связан с тем, что она «больше не отвечала коренным интересам США».

Ранее глава Белого дома назвал выход американских войск из Афганистана «невероятно успешной миссией».

О том, что в Афганистане не осталось ни одного американского военнослужащего, в ночь на 31 августа сообщил глава Центрального командования Вооруженных сил США (USCENTCOM) генерал Кеннет Маккензи.

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