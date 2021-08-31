Байден объявил о завершении эры попыток США «переустроить» другие страны

Президент США Джо Байден объявил, что уход американских войск из Афганистана завершает эру попыток «переустроить» другие страны. Об этом сообщает РИА Новости.

«Решение об Афганистане – не просто про Афганистан. Оно об окончании эры крупных военных операций, направленных на переустройство других стран», — заявил Байден. По его словам, его отказ продолжать войну в Афганистане связан с тем, что она «больше не отвечала коренным интересам США».

Ранее глава Белого дома назвал выход американских войск из Афганистана «невероятно успешной миссией».

О том, что в Афганистане не осталось ни одного американского военнослужащего, в ночь на 31 августа сообщил глава Центрального командования Вооруженных сил США (USCENTCOM) генерал Кеннет Маккензи.