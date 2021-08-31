Мир
 
Последние новости
В Госдуме оценили идею Киева назвать страну Русь-Украина
Байден обвинил Трампа в необходимости вывести войска из Афганистана
Пушков высмеял возвращение Бузовой на сцену МХАТа
Байден объяснил интерес США в Афганистане
Россиянка назвала строителей фашистами и возмутила пользователей сети 
Байден раскрыл причину отказа от войны в Афганистане
Байден пригрозил террористам в Афганистане новыми ударами
Политолог назвал слова Зеленского о «грязном» российском газе бредом
В США рассказали о новом пакете помощи Украине на сумму 60 миллионов долларов
Новости партнеров
Прослушать новость

Байден назвал число погибших при эвакуации из Афганистана американцев

Президент США Байден: 13 американских военных при эвакуации из Афганистана
Перейти в «Мою Ленту»
Фото: EVELYN HOCKSTEIN / Reuters

Президент США Джо Байден заявил, что при эвакуации из Афганистана погибли 13 американских военных. Об этом сообщает РИА Новости.

Еще 20 военных США получили ранения. По его словам, операция по выводу войск и эвакуации была «не миссией войны, это была миссия милосердия».

30 августа США полностью завершили свое военное присутствие в Афганистане. За время военной кампании американский контингент потерял 2461 военного и гражданского лица. Еще более 20 тысяч граждан США получили ранения.

Представитель талибов Забиулла Муджахид в тот же день заявил, что с уходом последнего американского солдата Афганистан стал полностью независимым. Он также назвал уход США поражением в продолжавшейся 20 лет войне, но отметил желание талибов выстроить хорошие отношения с Вашингтоном.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
США закончили 20-летнюю операцию в Афганистане
Талибы прокомментировали уход войск США из Афганистана
Талибы заявили о проигрыше США в Афганистане