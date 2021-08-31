Байден назвал число погибших при эвакуации из Афганистана американцев

Президент США Джо Байден заявил, что при эвакуации из Афганистана погибли 13 американских военных. Об этом сообщает РИА Новости.

Еще 20 военных США получили ранения. По его словам, операция по выводу войск и эвакуации была «не миссией войны, это была миссия милосердия».

30 августа США полностью завершили свое военное присутствие в Афганистане. За время военной кампании американский контингент потерял 2461 военного и гражданского лица. Еще более 20 тысяч граждан США получили ранения.

Представитель талибов Забиулла Муджахид в тот же день заявил, что с уходом последнего американского солдата Афганистан стал полностью независимым. Он также назвал уход США поражением в продолжавшейся 20 лет войне, но отметил желание талибов выстроить хорошие отношения с Вашингтоном.