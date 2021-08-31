Талибы заявили о проигрыше США в Афганистане

США в Афганистане потерпели поражение и не достигли поставленных целей. Об этом заявил представитель «Талибана» (запрещено в России) Забиулла Муджахид, передает РИА Новости.

При этом он отметил, что движение рассчитывает установить хорошие отношения с Вашингтоном. Ранее глава Центрального командования Вооруженных сил США генерал Кеннет Маккензи пообещал, что США будут работать с любой властью в Афганистане, в том числе с талибами, для защиты своих граждан и обеспечения им возможности покинуть страну. По его словам, Вашингтон имеет широкий спектр рычагов давления на новые власти в Кабуле. Американский генерал подчеркнул, что, без сомнений, США задействуют эти рычаги в полном объеме.

31 августа талибы попросили международное сообщество помочь Афганистану в экономике, образовании и здравоохранении. В движении добавили, что «никому не позволят вновь разжечь войну» в стране.

30 августа США завершили 20-летнюю миссию в Афганистане и вывели из страны всех военных. Талибы заявили, что с уходом последнего американского солдата Афганистан стал полностью независимым.