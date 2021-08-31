Американские генералы заявили о «слабости США в Афганистане» и выигрыше России

Отставные американские генералы призвали уволить руководство Пентагона в связи с непоправимым ущербом репутации США, нанесенным выводом войск страны из Афганистана. Об этом сообщается на сайте организации Flag Officers For America.

Согласно письму, которое подписали около отставных 90 генералов и адмиралов, высшее военное руководство страны должно было предотвратить допущенные в Афганистане ошибки. Авторы письма подчеркнули, что в результате поспешного отступления в опасных районах, которые контролируются врагом, остались сотни американцев. Они добавили, что в том случае если президент США Джо Байден не слушал руководство Пентагона, то военным стоило уйти в отставку еще тогда.

В письме отмечается, что потеря американского оборудования на миллиарды является катастрофой, а ущерб репутации Штатов неописуем, так как в течение многих лет другие страны не будут рассматривать США как надежного партнера в любом международном соглашении или операции. При этом авторы письма заявили, что из-за «проявленной в Афганистане слабости» противники США найдут в себе силы выступить против страны. Китай, Россия, Пакистан, Иран и КНДР больше всего выиграют от этого, резюмировали отставные генералы.

Ранее представитель Пентагона, глава Центрального командования Вооруженных сил США (USCENTCOM) генерал Кеннет Маккензи заявил, что США завершили операцию по эвакуации людей из Афганистана. В американском военном ведомстве резюмировали, что военные США покинули Исламскую республику. «С выводом войск завершается двадцатилетняя миссия», — заявил военачальник. Он добавил, что последним эвакуационным рейсом страну покинул исполняющий обязанности посла в Афганистане Росс Уилсон.

15 августа боевики движения «Талибан» (запрещено в России) вошли в Кабул и заявили о полном контроле над территорией Афганистана. Также они объявили, что в скором времени провозгласят создание Исламского Эмирата Афганистан.