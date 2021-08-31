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Пентагон похвалил талибов

Американский генерал Маккензи рассказал о пользе талибов для США
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Фото: Reuters

Радикальное движение «Талибан» (запрещено в России) было полезно для Соединенных Штатов. Об этом заявил глава Центрального командования Вооруженных сил США генерал Кеннет Маккензи, передает ТАСС.

Он пояснил, что боевики установили охранный периметр вокруг аэропорта Кабула в дни эвакуации военных США из Исламской республики. «Они были очень полезны и готовы помочь, когда мы завершали наши действия. Они помогли нам в обеспечении безопасности аэропорта, это было не идеально, но они очень старались, — сказал он. — Помощь со стороны радикального движения была значительной». При этом Маккензи отметил, что не может сказать, какой будет дальнейшая координация между талибами и США.

США завершили операцию по эвакуации людей из Афганистана в ночь на 31 августа. «В Афганистане не осталось ни одного американского солдата. С выводом войск завершается двадцатилетняя миссия», — резюмировал ранее американский военачальник. В свою очередь, представитель талибов заявил, что с уходом американских войск Афганистан обрел полную независимость.

15 августа талибы вошли в Кабул и заявили о полном контроле над территорией Афганистана. Также они объявили, что в скором времени провозгласят создание Исламского Эмирата Афганистан.

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