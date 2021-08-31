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Талибы призвали мир помочь Афганистану с экономикой и образованием

Представитель «Талибана» призвал международное сообщество помочь афганскому народу
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Фото: OMAR SOBHANI / Reuters

Движение «Талибан» (запрещено в РФ) призвало международное сообщество помочь Афганистану в экономике, образовании и здравоохранении. Об этом телеканалу Al-Jazeera заявил представитель движения, передает РИА Новости.

«Мы требуем от международного сообщества помочь нашему народу в экономике, образовании и здравоохранении», — заявил он. По его словам, талибы «никому не позволят вновь разжечь войну» в стране.

Ранее представитель радикального движения «Талибан» Мухаммед Наим рассказал, что боевики делают все возможное, чтобы как можно быстрее возобновить внутренние и международные рейсы из аэропорта афганской столицы.

30 августа США завершили 20-летнюю миссию в Афганистане и вывели из страны всех военных. Талибы заявили, что с уходом последнего американского солдата Афганистан стал полностью независимым.

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