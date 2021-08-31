«Талибан» заявил о желании возобновить авиасообщение из Кабула

Представитель радикального движения «Талибан» (запрещено в России) Мухаммед Наим рассказал РИА Новости, что боевики делают все возможное, чтобы как можно быстрее возобновить внутренние и международные рейсы из аэропорта афганской столицы.

Он подчеркнул, что возобновление полетов является одним из приоритетов движения. Наим отметил, что для этого необходимо отремонтировать часть оборудования, уничтоженного в авиагавани Кабула.

Наим также добавил, что талибам потребуется техническая помощь для управления аэропортом. В частности, боевики не против, если работавшие в техническом отделе турки останутся. В ином случае «Талибан» обратится к другим сторонам. При этом вопросы безопасности аэропорта будут находиться в зоне ответственности талибов.

Ранее стало известно, что США перестали контролировать аэропорт Кабула и воздушное движение в нем. Американские авиационные власти призвали к повышенной осторожности самолеты, направляющиеся из Кабула, в Кабул или через афганскую столицу.