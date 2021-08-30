Аэропорт в Кабуле подвергся ракетному обстрелу

Несколько ракет выпустили по международному аэропорту Кабула утром 30 августа. Их смогла перехватить система противоракетной обороны, сообщает Reuters со ссылкой на американского чиновника, имя которого не раскрывается.

Аэропорт в столице Афганистана подвергся обстрелу из пяти ракет. Однако не ясно, все ли из них сбила система обороны. Неназванный чиновник из США указал предварительные сведения, подчеркнув, что жертв с американской стороны нет. Однако все может измениться, заключил он.

Ранее представители радикального движения «Талибан» (признано террористическим и запрещено в России) пообещали полностью взять под контроль аэропорт в Кабуле. Представитель талибов Забиулла Муджахид заявил, что США ушли из нескольких зон, поэтому они перешли к боевикам. Участники террористической организации ожидают, что иностранные подразделения полностью покинут аэропорт. «В скором времени аэропорт полностью перейдет под контроль талибов», — заявил Муджахид.

Несколько взрывов прогремели около кабульского аэропорта 26 августа. В результате теракта погибли около 200 человек, среди которых двое британских граждан и 13 американских военнослужащих.