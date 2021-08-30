Талибы пообещали полностью взять под контроль аэропорт в Кабуле

Террористическое движение «Талибан» (запрещено в России) уже контролирует часть международного аэропорта в Кабуле. В ближайшее время он полностью перейдет под их контроль, заявил представитель группировки Забиулла Муджахид, сообщает РИА Новости со ссылкой на телекомпанию NHK.

Муджихад сообщил, что США оставили несколько зон в аэропорту Кабула, поэтому их контролируют талибы. Представители движения ожидают, что иностранные подразделения полностью покинут аэропорт. «В скором времени аэропорт полностью перейдет под контроль талибов», — пообещал представитель группировки.

США перешли к финальному этапу эвакуации граждан из Афганистана. С 14 августа Штаты месте с союзниками вывезли на самолетах из аэропорта Кабула около 58,7 тысяч человек.

Ранее спецназ талибов вошел на территорию аэропорта Кабула. Отмечается, что полномочия по обеспечению безопасности в большей части аэропорта столицы Афганистана выполняет радикальное движение.

Серия взрывов прогремела около кабульского аэропорта 26 августа. В результате теракта погибли около 200 человек, среди которых двое британцев и 13 американских военнослужащих. Подобных единовременных потерь в Афганистане США не несли с 2011 года.